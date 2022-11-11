«Боевиком и остался»: военный эксперт о возвращении британца на Украину Военный эксперт Суконкин заявил, что возвращение британского бойца на Украину предсказуемо

Фото: shutterstock.com

Военный эксперт Алексей Суконкин прокомментировал NEWS.ru возвращение на Украину приговоренного к смертной казни в ДНР, но выпущенного на свободу британского солдата Эйдена Эслина. По словам аналитика, Украина станет «последним» домом британца, если он снова возьмёт в руки оружие.

Он как был боевиком, так и остался, нет сомнений. Он там сказал, что Украина — его дом. Отлично, будет последним домом для него. Сомневаюсь, что Эслин в третий раз туда приедет. На месте люди разберутся, что с ним делать, — сказал эксперт.

Отмечается, что 28-летний Эслин пообещал своей невесте-украинке не брать в руки оружие, стать военкором и освещать происходящее на фронте.

100% это прикрытие — его возвращение в качестве журналиста, а не солдата. Сколько раз уже так было — отбрасывали в сторону оружие и говорили, что они представители СМИ, общественных организаций, у них так принято, такое происходит, — заявил Суконкин.

Летом Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранцев — марокканца Брагима Саадуна и британцев Шона Пиннера и, собственно, Эйдена Эслина. Их признали виновными в наемничестве и насильственном захвате или удержании власти. В сентябре стало известно, что при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии были освобождены десять военнопленных — среди них и Эслин.

О том, как в ДНР, несмотря на протесты ООН и международных организаций, судят солдат ВСУ, писал NEWS.ru.