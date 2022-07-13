Пушилин рассказал о готовности места для смертной казни

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Денис Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о том, что в исполнительной службе министерства юстиции республики подготовлено место для казни иностранных наемников, сообщает РИА «Новости». По его словам, все пройдет в соответствии с действующим законодательством республики.

В исполнительной службе Минюста ДНР все подготовлено, все готово в соответствии с действующим законодательством, — заявил он.

В начале июня суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Сааудана Брагима. Отец одного из осужденных обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил посодействовать в помиловании сына.

Ранее Пушилин отметил, что смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций иностранных наемников будет предполагать расстрел. Он добавил, что сейчас ожидается решение суда. 12 июля Пушилин подписал указ об отмене моратория на исполнение смертных приговоров.