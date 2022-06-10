Осужденный в ДНР британец рассказал, сколько ему платили за службу в ВСУ Осужденный в ДНР британец Аслин заявил, что за службу в ВСУ ему платили до 12 тысяч гривен в месяц

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Эйден Аслин

Осужденный в Донецкой Народной Республике гражданин Британии Эйден Аслин в интервью RT рассказал, что за службу в ВСУ изначально получал 8 тысяч гривен (около $250), позднее жалование подняли до 12 тысяч. Контракт с армией Украины Аслин, по его словам, заключил в начале октября 2018 года.

Условия одинаковые. Когда я вступил в ряды ВСУ, мое жалование было около 8 тысяч гривен. Это примерно 250 долларов. Позже президент Украины поднял жалование военным до 12 тысяч гривен. Относились ко мне хорошо, хотя многие подтрунивали надо мной — я ведь британец и украинским не владею. Я многого не понимал, пользовался Google Translate, — сказал бывший военный.

9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил троих иностранных наемников к смертной казни. Высшая мера наказания ждет британских силовиков Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Сааудана Брагима. Они признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Осужденные могут обжаловать вердикт в течение месяца.

Глава МИД Британии Лиз Трасс ранее обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев. Она назвала вынесенный в их отношении смертный приговор «вопиющим нарушением» Женевской конвенции о военнопленных. Представитель МИД РФ Мария Захарова до этого заявила, что приговоренные к смертной казни Аслин и Пиннер не считаются комбатантами, а потому у них нет права получить статус военнопленного. По ее словам, об этом она говорит, основываясь на международном гуманитарном праве.