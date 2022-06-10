В МИД РФ отказали осужденным в ДНР британцам в статусе военнопленных

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Осужденные — подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим

Приговоренные к смертной казни в ДНР граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер не считаются комбатантами, а потому у них нет права получить статус военнопленного, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что делает такое заявление, основываясь на международном гуманитарном праве, пишет «Интерфакс».

Со своей стороны неоднократно информировали посольство Великобритании в Москве о том, что по всем вопросам плененных англичан следует обращаться к властям ДНР или ЛНР. Насколько мы понимаем, никакой инициативы в этом плане Лондон не проявил, даже несмотря на просьбы к британским властям родственников наемников, — добавила Захарова.

9 июня Верховный суд Донецкой народной республики приговорил двоих граждан Великобритании и марокканца Брагима Саадуна к смертной казни за наемничество во время боевых действий на Украине.

Ранее британский депутат Роберт Дженрик со ссылкой на посла Украины в Соединенном Королевстве Вадима Пристайко рассказал, что украинские власти в порядке приоритета внесут Эйдена Аслина и Шона Пиннера в ближайший список на обмен военнопленных.