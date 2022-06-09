Иностранные «смертники» в ДНР могут обжаловать приговор в течение месяца Приговоренные в ДНР к смертной казни иностранцы смогут обжаловать вердикт в течение месяца

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Гражданин Великобритании Эйден Эслин, гражданин Великобритании Шон Пиннер и гражданин Марокко Саадун Брагим (справа налево)

Принимавшие участие в боевых действиях на украинской стороне двое британцев и марокканец могут обжаловать решение Верховного суда ДНР, который приговорил военных к смертной казни, приводит РИА Новости слова председательствующей судебной коллегии по делу в ходе зачитывания приговора в зале суда.

Председательствующий судебной коллегии касательно дела о наемниках, в ходе зачитывания приговора огласил, что обвиняемые имеют право обжаловать судебный вердикт о высшей мере наказания в течение месяца.

Двое британцев Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Сааудан Брагим признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Предполагается, что их казнят через повешение. Ранее адвокаты обвиняемых, а также вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявляли, что намерены обжаловать этот приговор, поскольку иностранцы частично признали вину.

Наемники были задержаны в середине апреля. Британцы оказались в составе 36-й бригады морпехов ВСУ, находившейся на заводе Ильича в Мариуполе — тысяча бойцов тогда сдалась в плен ВС России.