Александр Чеков

Лондон и Киев обсудили усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев Трасс и Кулеба обсудили усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев

10 июня 2022 в 15:17

Фото: dan-news.info

Гражданин Великобритании Эйден Эслин, гражданин Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Шон Пиннер (слева направо), обвиняемые в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников