Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила в Twitter, что обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев. Она назвала вынесенный в их отношении смертный приговор «вопиющим нарушением» Женевской конвенции о военнопленных.
Поговорила с главой МИД Украины, чтобы обсудить усилия для обеспечения освобождения военнопленных, удерживаемых подконтрольными РФ силами. Приговор против них является вопиющим нарушением Женевской конвенции, — написала Трасс.
9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил троих иностранных наемников к смертной казни. Высшая мера наказания ждет британских силовиков Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Сааудана Брагима. Они признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Осужденные могут обжаловать вердикт в течение месяца.
Ранее днем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приговоренные к смертной казни Эйден Аслин и Шон Пиннер не считаются комбатантами, а потому у них нет права получить статус военнопленного. По ее словам, об этом она говорит, основываясь на международном гуманитарном праве.