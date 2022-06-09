Суд ДНР приговорил к казни наемников, воевавших против Донбасса

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Гражданин Великобритании Шон Пиннер, гражданин Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин (слева направо), обвиняемые в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников

Суд Донецкой народной республики приговорил троих иностранных наемников к смертной казни, передает URA.RU. Высшая мера наказания ждет британских силовиков Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Сааудана Брагима.

Мужчины признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Предполагается, что их казнят через повешение. Ранее адвокаты обвиняемых, а также вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявляли, что намерены обжаловать этот приговор, поскольку иностранцы частично признали вину.

Наемники были задержаны в середине апреля. Британцы оказались в составе 36-й бригады морпехов ВСУ, находившейся на заводе Ильича в Мариуполе — тысяча бойцов тогда сдалась в плен ВС России.

Согласно данным следствия, Пиннер служил в Королевском полку, в 90-х воевал в Югославии. После этого он покинул службу и ушел в сферу работ с отходами, однако в 2018 уехал на Украину и начал обучать боевиков «Азова»: он регулярно выкладывал фото с участниками нацбата с их баз.

Аслин, согласно материалам дела, был его другом. До 2015 года он строил карьеру в службе опеки, а затем отправился бороться с террористами в Сирию. Вернувшись после службы в Великобританию, он стал знаменитостью и ходил на ток-шоу. Позднее его заподозрили в связях с исламистами, из-за чего в 2018 году Эслин покинул родину и уехал на Украину. К нацбатальону он примкнул в Николаеве.

Ранее было названо имя украинского чиновника, курирующего работу наемников. На николаевском направлении их координирует Михаил Фролов из Главного управления разведки Минобороны Украины.