Избежавший казни в ДНР британский наемник вернулся на Украину

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Британский наемник Шон Пиннер, попавший в плен в Мариуполе и приговоренный к смертной казни в ДНР, но затем отправленный на родину в рамках обмена, вернулся на Украину, сообщает газета The Sun. По ее сведениям, в Великобритании Пиннер пробыл менее 10 недель.

Пиннер обещал своей матери и сыну, что больше не отправится на передовую. По его словам, он намерен помогать своей жене-украинке Ларисе, которая работает в благотворительной организации. Чем именно собирается заниматься 49-летний британец, в публикации не уточняется.

Пиннер, его соотечественник Эйден Эслин и марокканец Брагим Саадун были приговорены к высшей мере наказания в ДНР летом. Их признали виновными в наемничестве и насильственном захвате или удержании власти. В сентябре при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии и бизнесмена Романа Абрамовича они были освобождены.

Известно, что Эслин также вернулся на Украину. Его поступок прокомментировал военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, этот шаг британца был предсказуем и он вновь может начать сражаться на стороне ВСУ. Эксперт добавил, что в этом случае, Украина станет «последним» домом для наемника.