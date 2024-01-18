Российские системы ПВО сбили 10 ракет ВСУ над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы противовоздушной обороны армии России сбили 10 ракет, выпущенных украинскими вооруженными силами по Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, известно об одном пострадавшем доме в Белгородском районе. В нем выбило стекла.

По результатам утреннего обстрела со стороны вооруженных сил Украины Белгорода и Белгородского района: 10 ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО, — рассказал Гладков.

Губернатор также уточнил, что одна местная жительница получила ранения в результате ракетной атаки со стороны украинской армии. По его словам, женщина получила осколочное ранение правого коленного сустава. Пострадавшая доставлена в местную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. В селе Мясоедово также были зафиксированы повреждения на линиях электропередач и газоснабжения. На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы региона.

Министерство обороны РФ ранее сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников. Они были обнаружены на территории Московской и Ленинградской областей. Отмечается, что беспилотники были поражены примерно в 01:30 по московскому времени.