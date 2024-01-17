«Приободрить Киев»: эксперт объяснил цели обещаний Макрона помочь Украине Эксперт Федоров: Франция не сможет снабжать Украину вооружением без помощи США

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Франция намерена заключить соглашение о безопасности с Киевом в пропагандистских целях, как это недавно сделала Великобритания, заявил в беседе с NEWS.ru ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, Париж и Лондон хотят лишь приободрить Киев. Франция не сможет нарастить свою военную промышленность для оказания помощи Украине без участия ВПК США, убежден эксперт.

Раскурить военное производство очень сложно, учитывая, что у Франции много других проблем. У них есть программа по военному производству до 2030 года, на которую требуется €400 млрд. Откуда им брать дополнительные средства для помощи Украине — непонятно. У Франции государственный долг €3 трлн, маленький экономический рост. Без США оказывать военную помощь Украине у Франции, как и других европейских стран, кишка тонка, — отметил Федоров.

По его словам, некоторые виды вооружения Украине неинтересны из-за проблем с обслуживанием. При этом Франция уже поставила Украине все вооружение, которое могла.

Речь идет о крылатых ракетах SCALP, зенитно-ракетных комплексах Crotale, самоходно-артиллерийских установках и многом другом. Не поставляли они еще только самолеты и танки. Но французский танк Leclerc никому не нужен из-за сложного обслуживания, — рассказал Федоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и сообщил о намерении согласовать их в ходе своего визита в Киев в феврале. Он уточнил, что Париж намерен отправить 40 ракет SCALP и «сотни бомб». Макрон рассказал, что Франция и Украина намерены подписать соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, данными после саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, работа над документом будет завершена в ближайшие недели.