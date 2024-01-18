Стало известно, сколько иностранцев приняли сторону Украины на поле боя Следком заочно обвинил 68 иностранцев за участие в СВО на стороне ВСУ

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Следственный комитет России предъявил новые заочные обвинения 68 иностранным гражданам, которые участвуют в спецоперации на стороне Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба ведомства. По информации СК, большинство из них являются представителями США, Грузии, Израиля, Великобритании, Канады, Германии, Латвии и Литвы. Всего уголовные дела возбуждены против 591 иностранного гражданина.

В рамках уголовного дела о наемничестве следствием получены материалы, на основании которых заочно предъявлено обвинение еще 68 иностранцам из 7 государств. В настоящее время расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранца из 46 стран. Большинство — представители США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии, — уточнили в СК.

Председатель СК России Александр Бастрыкин также провел оперативное совещание в Луганске. Ключевой темой стало расследование преступлений, совершенных ВСУ в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска высокоточным ударом уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове. Отмечается, что уничтожено более 60 военнослужащих, в основном из Франции.

До этого на Купянском направлении был ликвидирован наемник из Болгарии Светослав Славков, воевавший на стороне ВСУ. О его уничтожении рассказал военкор Юрий Котенок, отметив, что это первый подтвержденный болгарский наемник, ликвидированный российскими военными.