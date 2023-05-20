Полное взятие Артемовска: как штурмовали, что дальше, какие потери у ВСУ

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram-канале заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск (Бахмут). Минобороны России подтвердило эту информацию. Предприниматель напомнил: штурм длился 224 дня. По его словам, с 25 мая подразделения «музыкантов» начнут выводить из Артемовска. Как шли бои за город, чем был уникален штурм, какие потери у ВСУ и куда дальше направятся ВС РФ — в материале NEWS.ru.

Когда Пригожин сообщил о взятии Артемовска

Пригожин заявил о взятии Артемовска 20 мая 2023-го, видеообращение бизнесмена опубликовано в Telegram-канале «Кепка Пригожина» в 15:50. По его словам, российские силы полностью взяли под контроль город в 12:00 того же дня.

«224 дня длилась операция по взятию Бахмута (Артемовск. — NEWS.ru) — „Бахмутская мясорубка“. Началась 8 октября 2022 года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя. Здесь были только ЧВК „Вагнер“. Мы помогали сами себе», — утверждает Пригожин.

При этом 18 мая Telegram-канал «Военная хроника», посвященный вооруженным конфликтам, передавал о падении последнего укрепрайона ВСУ в Артемовске — «Домино», о противостоянии в районе Самолет и в частном секторе на улице Чайковского.

Кроме того, Пригожин еще 16 мая заявлял о зачистке «гнезда» ВСУ в Артемовске. Тогда же старший лейтенант армии ДНР Александр Матюшин предположил, что силы РФ возьмут Артемовск под свой контроль примерно через неделю.

Фото: Евгений Пригожин/Telegram Евгений Пригожин

Останется ли ЧВК «Вагнер» в Артемовске

По словам Пригожина, «оркестранты» осмотрят Артемовск, оборудуют рубежи обороны и передадут населенный пункт подразделениям Вооруженных сил России. Он отметил, что с 25 мая ЧВК начнет выводить свои отряды в полевые лагеря для отдыха и переподготовки.

«С 25 числа мы будем выводить свои подразделения на отдых и переподготовку. Мы полностью взяли весь город, от дома до дома, для того, чтобы никто не мог педантично упрекнуть нас, что хоть какой-то кусочек не взят. До 25 мая мы полностью его осмотрим, создадим необходимые рубежи обороны и передадим военным, чтобы дальше они занимались. А сами выйдем в полевые лагеря. И тогда, когда мы вновь потребуемся нашей стране, нашему народу и нашим семьям, мы вернемся и защитим свой народ», — подчеркнул Пригожин.

Бизнесмен добавил, что «Вагнер» участвовал в СВО на протяжении 427 дней — с 14 марта 2022-го.

Кто помогал ЧВК «Вагнер» брать Артемовск

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифингов ведомства заявлял, что на флангах в районе Артемовска действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Южной группировки войск. Так, 20 мая он отметил, что по подразделениям ВСУ наносят удары оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия.

«На Артемовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание противника на флангах обеспечивается подразделениями Южной группировки войск. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ягодное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке МО РФ.

Также МО РФ передавало в своем официальном Telegram-канале, что штурмовые отряды вели наступление в Артемовске при поддержке ВДВ РФ — десантники сковывали действия ВСУ на флангах.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

О каких проблемах ЧВК «Вагнер» заявлял Пригожин

В начале мая 2023-го Telegram-канал «Кепка Пригожина» публиковал заявления бизнесмена, где он сообщал о проблемах с боеприпасами у ЧВК «Вагнер» — дефиците в 90%. Тогда предприниматель говорил о планах вывести отряды «оркестрантов» из Артемовска после 10 мая.

В постах пресс-службы «Конкорда» сообщалось, что наступательные ресурсы ЧВК «Вагнер» закончились в апреле, однако командиры продолжали идти вперед, несмотря на то что «силы противника превосходят в пять раз». В релизах компании утверждалось, что потери ЧВК растут «в геометрической прогрессии с каждым днем», но, несмотря на это, было принято решение удерживать позиции до 10 мая.

Но уже 7 мая Пригожин заявил, что Минобороны РФ пообещало передать бойцам компании необходимые боеприпасы и вооружение. По его словам, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин будет курировать диалог с ведомством при принятии решений.

По словам Пригожина, МО РФ разрешило ЧВК «Вагнер» действовать в Артемовске так, как командиры считают нужным.

Что российским силам предстоит штурмовать после Артемовска

После взятия под контроль Артемовска российские силы двинутся в сторону Краматорска и Славянска, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, сейчас понадобится некоторое время на «зачистку» города, однако сразу после этого силы РФ должны продолжить наступление.

«Взятие Артемовска — это одно. Теперь его надо зачистить. Кого-то в плен [возьмут], кого-то выгонят. И после этого, я думаю, [российские] войска двинутся дальше. Команды „стоять“ не было. Думаю, направление вырисовывается — это Краматорск — Славянск, эта агломерация должна быть освобождена, по крайней мере так министр обороны [России] и начальник Генштаба заявляли недели две-три назад», — подчеркнул Матвийчук.

По мнению эксперта, после потери Артемовска бойцы ВСУ «обозлены». Кроме того, военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru предположил, что ВСУ создали линию обороны в Славянске, Краматорске, Константиновке и Северске.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Ситуация в Артемовске

Почему штурм Артемовска является уникальной операцией

Россия взяла Артемовск при примерно равном количестве техники и живой силы с ВСУ, рассказал NEWS.ru Матвийчук. Он отметил, что украинская сторона превратила город в крепость. Несмотря на это, отмечает эксперт, российская армия уничтожала бойцов ВСУ, получая превосходство по ходу боевых действий благодаря мастерству и героизму солдат и офицеров.

«Есть три типа обороны — оборона на подготовительных оборонительных сооружениях, город сам превращается в крепость, типа Кенигсберга, и город, который превратили в крепость уже во время боевых действий. Последний случай как раз про Артемовск — нацисты во время боев превратили его в крепость, которую мы наконец-то взломали», — считает Матвийчук.

По словам эксперта, операция по взятию Артемовска уникальна в плане взаимодействия войск и получения огневого превосходства над противником.

Сколько бойцов ВСУ потеряли в Артемовске

ВСУ потеряли около 15 тысяч человек при обороне Артемовска, заявил Матвийчук в разговоре с NEWS.ru. По его словам, за полгода с лишним погибли столько же украинских бойцов, сколько СССР потерял за 10 лет в Афганистане.

«По моим данным, ВСУ потеряли где-то 15 тысяч человек за время обороны Артемовска. СССР за 10 лет столько потерял в Афганистане, а тут за полгода с лишним столько же», — считает Матвийчук.

При этом в начале мая пресс-служба «Конкорда» опубликовала сообщение Пригожина, где бизнесмен оценил ежедневные потери ВСУ в 400–600 человек. В марте телеканал RT, ссылаясь на предпринимателя, передавал, что ежемесячные потери ВСУ в районе Артемовска составляют около 11 тысяч человек.

Фото: Министерство обороны Украины

Как отреагировали власти Украины на потерю Артемовска

ВСУ не сдавали Артемовск, слова российского бизнесмена Евгения Пригожина о взятии города — неправда, заявил пресс-секретарь Восточной группировки украинской армии Сергей Череватый в разговоре с Reuters. По его словам, бои за город продолжаются. Замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram отметила, что ситуация критическая, но ВСУ еще контролируют ряд объектов.

В ночь на 21 мая Минобороны России подтвердило, что ВС РФ взяли Артемовск под полный контроль.

«На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов „Вагнер“ при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовска», — говорится в сообщении военного ведомства.