Пригожин озвучил ежедневные потери ВСУ в Артемовске Пригожин заявил, что ВСУ ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек

Фото: Пресс-служба компании «Конкорд»

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram-канале сообщение бизнесмена Евгения Пригожина о том, что украинские силы ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 бойцов. По словам предпринимателя, до полного контроля над населенным пунктом осталось взять штурмом 2,5 километра.

Противник ежедневно подтягивает от 400 до 600 человек, приблизительно столько же ежедневно у него убитыми, — сообщил Пригожин.

Он уточнил, что подразделения ЧВК «Вагнер» еще располагают остатками возможностей для продвижения в Артемовске. По словам Пригожина, 5 мая подразделениям удалось продвинуться на 170 метров вопреки снарядному голоду.

Ранее Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск из-за отсутствия боеприпасов. По его словам, дефицит снарядов составляет 90%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели заявление бизнесмена о планируемом выходе сил из Артемовска. При этом он не стал комментировать слова Пригожина, объяснив, что вопрос касается проведения спецоперации.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что готов заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске силами спецназа «Ахмат». По его словам, «это вопрос нескольких часов».