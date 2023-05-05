«Вагнер» выйдет из Артемовска

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот сообщил, что ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск из-за отсутствия боеприпасов. По его словам, дефицит снарядов составляет 90%.

Я вывожу подразделения ЧВК «Вагпер» из Бахмута потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель, — говорится в опубликованном заявлении.

В посте пресс-службы также сказано, что наступательные ресурсы ЧВК «Вагнер» закончились в апреле, однако бойцы продолжают наступление, несмотря на то, что «силы противника превосходят в пять раз». В документе говорится, что потери ЧВК растут в геометрической прогрессии с каждым днем, но несмотря на это было принято решение удерживать позиции до 10 мая.