Песков: Кремль в курсе решения ЧВК «Вагнер» покинуть Артемовск

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер»

В Кремле видели заявление основателя ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина про планируемый выход из Артемовска, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Спикер Кремля не стал комментировать заявление, объяснив это тем, что вопрос касается проведения спецоперации, передает РИА Новости.

Да, разумеется, мы видели его (заявление Пригожина. — NEWS.ru) в СМИ, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции, — сказал Песков.

5 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот сообщил, что ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск из-за отсутствия боеприпасов. По его словам, дефицит снарядов составляет 90%.

Пригожин обратился к силовому ведомству с просьбой подписать боевое распоряжение о передаче позиций Артемовска подразделениям Минобороны. В то же время в заявлении подчеркивается, что спустя время, после того как бойцы «залижут раны», они «встанут на защиту Родины».

Бои за Артемовск идут с августа прошлого года. Уже в октябре врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ отступают. В конце ноября он предрекал скорое окружение города и повторил этот прогноз в январе 2023 года.