Пригожин сообщил об «остатках возможностей» для продвижения «Вагнера» Пригожин: у ЧВК «Вагнер» есть остатки возможностей продвигаться в Артемовске

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram сообщение бизнесмена Евгения Пригожина о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» еще располагают остатками возможностей для продвижения в Артемовске. По его словам, 5 мая подразделениям удалось продвинуться на 170 метров.

Несмотря на тяжелый снарядный голод, подразделения ЧВК «Вагнер» сегодня продвинулись на различных направлениях до 170 метров и заняли 59,5 тысячи метров площади города. Под контролем противника остается 2,52 квадратных километра. <...> Как я сегодня и говорил, у нас есть еще остатки возможностей продвигаться в Бахмуте до исхода дня 9 мая, — указал Пригожин.

Ранее Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск из-за отсутствия боеприпасов. По его словам, дефицит снарядов составляет 90%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели заявление Пригожина про планируемый выход из Артемовска. При этом он не стал комментировать заявление, объяснив, что вопрос касается проведения спецоперации.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что готов заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске силами спецназа «Ахмат». По его словам, «это вопрос нескольких часов».