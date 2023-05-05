Кадыров выразил готовность сменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что готов заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске силами спецназа «Ахмат». Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление предпринимателя Евгения Пригожина, сообщившего, что 10 мая вагнеровцы покинут Артемовск из-за нехватки боеприпасов.

Если уйдет старший брат Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и «Ахмат», — написал глава Чечни.

Кадыров добавил, что в случае необходимости бойцы «Ахмата» уже готовы выдвинуться и занять город. По его словам, «это вопрос нескольких часов». Но при этом глава Чечни указал, что ему бы хотелось забрать оставшиеся «два километра» города не ценой жизни бойцов, а результатом взаимопонимания, поддержки и решительности командования выполнить приказ верховного главнокомандующего.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев усомнился, что бойцы ЧВК «Вагнер» покинут свои позиции в Артемовске. Депутат допустил, что возможна передислокация или обманный маневр. При этом Журавлев выразил уверенность, что российский армии хватит сил, что самостоятельно противостоять противнику на этом участке. Парламентарий указал, что в составе регулярных войск достаточно обученных и весьма мотивированных военнослужащих.