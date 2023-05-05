В Госдуме объяснили планы ЧВК «Вагнер» уйти из Артемовска Депутат Госдумы Журавлев — об уходе ЧВК «Вагнер»: возможна передислокация, но не отступление

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ЧВК «Вагнер» не станет покидать своих позиций в Артемовске, возможна передислокация или обманный маневр, но не отступление, таким мнением поделился с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Сегодня пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот сообщил, что бойцы «Вагнера» покинут Артемовск 10 мая из-за отсутствия боеприпасов.

Российской армии, безусловно, хватит сил, чтобы самостоятельно противостоять неприятелю на этом участке, но я убежден, что и ЧВК «Вагнер» своих позиций не покинет, — считает парламентарий.

Он подчеркнул, что в составе Министерства обороны России достаточно обученных и весьма мотивированных военнослужащих. Журавлев добавил, что под Артемовском успешно действуют российские десантники, а на это направление сделана большая ставка.

Ранее Пригожин заявил, что дефицит снарядов для бойцов «Вагнера» составляет 90%. Бизнесмен обратился к силовому ведомству с просьбой подписать боевое распоряжение о передаче позиций Артемовска подразделениям Минобороны. В то же время в заявлении подчеркивается, что спустя время, после того как бойцы «залижут раны», они «встанут на защиту Родины».