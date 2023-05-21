Минобороны России подтвердило взятие Артемовска под контроль

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы РФ взяли Артемовск под полный контроль. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Ранее об этом сообщил предприниматель Евгений Пригожин.

На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовска, — говорится в сообщении министерства.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он напомнил, что операция по взятию города длилась 224 дня. Бизнесмен добавил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» начнет выводить подразделения из Артемовска.

Позднее в Сети опубликовали кадры водружения флага России над Артемовском. По имеющимся данным, флаги появились на крышах шести разрушенных в боях многоэтажных домов.

В этой связи заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригласил американского миллиардера Илона Маска посетить Артемовск. Таким образом российский политик ответил на прошлогодний твит американца, который поинтересовался ситуацией по занятию Россией города.