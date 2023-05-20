В Сети появились кадры водружения флага России над Артемовском

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видео связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы водрузили флаг России над Артемовском (Бахмутом). Флаги появились на крышах шести разрушенных в боях многоэтажных домов.

На кадрах записи видно, как бойцы несут флаги России и группы «Вагнер», чтобы водрузить их на крышах. На видео показана панорама Артемовска. Также видно карту города с местами установки флагов.

Пригожин 20 мая рассказал, что российские силы взяли Артемовск под полный контроль. Предприниматель поблагодарил народ России, который поддерживал бойцов. Он отдельно назвал генералов Сергея Суровикина и Михаила Мизинцева, давших возможность «провести эту тяжелую операцию».

Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин напомнил о том, что операция по взятию города длилась 224 дня. Бизнесмен добавил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» начнет выводить подразделения из Артемовска.