Пригожин заявил о полном взятии Артемовска: новости СВО на вечер 20 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: t.me/concordgroup_official

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он напомнил, что операция по взятию города длилась 224 дня. Бизнесмен добавил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» начнет выводить подразделения из Артемовска.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что средства ПВО перехватили управляемую американскую авиабомбу GBU-3212. В ведомстве отметили, что также удалось сбить 12 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и реактивных снарядов HIMARS.

Помимо этого, по словам Конашенкова, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Новоандреевка, Сладкое Донецкой Народной Республики, Кременная, Площанка и Новодружеск Луганской Народной Республики.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в результате действий российских сил в зоне СВО был убит командир одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Николай Головатюк. Он утверждает, что бойцы батальона постоянно стреляли по мирным жителям республики.

По его словам, убийство Головатюка — это очередной пройденный этап в рамках тех задач, которые президент России Владимир Путин поставил при проведении военной операции на Украине, включающих демилитаризацию и денацификацию страны.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что в боевых действиях на Украине следует убирать наиболее ценные фигуры — офицеров и комбатов ВСУ. По его словам, уничтожение каждого из них является локальной победой в информационной кампании.

Между тем глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. По его информации, пострадавших нет. Он добавил, что украинские военные также нанесли удар по селу Архангельскому Белгородской области. По его словам, в результате обстрела пострадавших нет, один из снарядов попал в жилой дом, но не разорвался при падении.

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал Baza сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник вблизи села Антоновка Белгородской области. По информации канала, после падения дрона загорелась трава, общая площадь пожара составила около 100 кв. м. В публикации говорится, что пострадавших в результате атаки нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным Baza, инцидент произошел вечером 19 мая недалеко от Антоновки. Авторы утверждают, что большой самолетный дрон был запущен со стороны Украины. По сведениям канала, загоревшаяся в результате поражения дрона трава была вскоре потушена.

Telegram-канал Baza сообщал, что в Белгородскую область со стороны села Граны Харьковской области пытались прорваться диверсанты вечером 19 мая. По данным канала, они были вооружены автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Baza также передавала, что несколько человек пытались прорваться через село Красный Хутор Белгородского района, однако их атака была отбита. По данным канала, одновременно с этим ВСУ обстреляли позиции пограничников и в другом районе Белгородской области. Журналисты пишут, что обстрел велся со стороны села Бударки Харьковской области из снайперской винтовки, пострадавших нет.

Однако немногим позже в оперштабе региона заявили, что информация о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ не соответствует действительности. По последним подтвержденным данным, 19 мая на границе Белгородской области велась плановая работа Вооруженных сил РФ.

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