ВСУ под Херсоном форсируют Днепр: новости СВО на утро 20 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

Вооруженные силы Украины дважды в неделю форсируют Днепр в районе Херсона. Тренировки проводят с помощью лодок и понтонных мостов, рассказал бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск «Херсон» Михаил Драпатый. По его словам, создаются определенные условия, чтобы река Днепр не стала барьером, а помогла ВСУ при наступлении. В украинской армии возможным плацдармом для своих действий называют острова на Днепре — Большой Потемкин, например, расположенный к югу от Херсона.

Российская армия в ходе военной спецоперации на Украине адаптируется и совершенствуется, создавая проблемы Киеву. К такому выводу пришли аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI), подготовившие доклад по СВО. По их мнению, российская артиллерия совершенствует разведывательно-ударный комплекс и способность вести огонь с нескольких позиций. В отчете RUSI отмечена и работа российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые обеспечивают уничтожение за месяц почти десяти тысяч украинских беспилотников. Также аналитики считают, что повысилась эффективность российских средств ПВО, а одним из самых сильных формирований ВС РФ аналитики назвали инженерные войска.

Украинские военные пытались вести разведку передовых подразделений ВС РФ на Южно-Донецком направлении в районе Новоселовки, однако были ликвидированы, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев. По словам полковника, для уничтожения противника в ДНР использовались самоходные артиллерийские установки «Акация». Офицер добавил, что воздушной разведкой удалось вскрыть скопление солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и техники около села Доброволье. Реактивная артиллерия уничтожила три боевых машины пехоты, бронетранспортер, боевую разведывательную и дозорную машины, уточнил полковник.

Фото: MOD Russia/via Global Look Press Реактивная система залпового огня «Торнадо»

Боевые расчеты РСЗО «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии ЗВО сорвали попытку ВСУ провести ротацию личного состава в ЛНР, сообщил командир батареи с позывным Обь. По его словам, цель для работы ракетчиков предоставила разведка. Обь при этом выразил удивление, что противник вышел на позиции, которые уже были пристреляны российскими войсками.

США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16, отметил NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Источник уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона. По его словам, в ближайшие месяцы США и другие западные страны решат, когда начать поставки, определят количество передаваемых истребителей, а также то, кто именно их предоставит.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом в вопросе поставок истребителей F-16 исходит из того, что не поддерживает атаки Киева по целям на территории России. Так он объяснил решение президента США Джо Байдена о начале обучения украинских пилотов управлению военными самолетами. На вопрос, какие гарантии получил Вашингтон от Киева, что территория России не попадет в сферу действия истребителей, он ответил, что это основное требование США.

Джейк Салливан пояснил, что на данном этапе украинского конфликта истребители F-16 не являются для Киева приоритетным видом вооружений. По его словам, Белый дом всякий раз поставлял Украине именно то, что ей было нужно в данный момент.

Салливан также перечислил передовое оружие США, предоставленное Киеву для контрнаступления. F-16 не являются частью этого набора, сказал он.

США при оказании помощи Украине стремятся не допустить, чтобы эскалация напряженности переросла в начало третьей мировой войны, считает Джейк Салливан. Он также отметил, что Вашингтон отслеживает реакцию Москвы при поставках Киеву того или иного вида вооружений.

Фото: Tech. Sgt. Anthony Plyler/Keystone Press Agency/Global Look Press Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

Передача истребителей F-16 армии Украины может превратиться в логистический кошмар для Киева. Такое мнение высказал консультант в сфере обороны Марк Чассильян. По его словам, поставки не будут иметь никакого смысла, если в НАТО не найдут достаточно ракет для их вооружения. Кроме того, отметил эксперт, сама по себе транспортировка истребителей на Украину окажется трудной логистической задачей.

Президент США Джо Байден на саммите G7 в японской Хиросиме намерен объявить о выделении нового пакета помощи Украине. Его стоимость составит порядка $375 млн. В новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии, бронетехника, противотанковое вооружение — то, что ранее уже поставлялось Киеву.

Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя и готовится к будущим переговорам, сообщила китайская газета Global Times. По мнению издания, одновременно Киев готовят к наступлению. При этом издание подчеркивает, что ни Россия, ни Запад не используют крайние меры в украинском конфликте.

Американский военный эксперт Джон Дени назвал три причины не принимать Украину в НАТО. Это сорвет процесс политического урегулирования украинского конфликта, убедит Москву в верности ее политики и подорвет принципы Альянса, отметил он.

Председатель Комитетов начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону боевую обстановку на Украине с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным. Милли и Залужный «обменялись прогнозами и оценками» по поводу текущей ситуации вокруг СВО.

Фото: Министерство обороны Украины

В Мариуполе вечером 19 мая прогремели взрывы. Местные жители опубликовали кадры, на которых видно горящее здание. Взрывы в Мариуполе были слышны в районе старого аэропорта.

В Киеве в ночь на 20 мая прозвучали взрывы. Они были слышны в Соломенском районе украинской столицы. В свою очередь Киевская областная администрация сообщила о работе ПВО. В Киеве в 00:41 мск была объявлена воздушная тревога. Аналогичные сигналы звучат в Киевской области. Ранее стало известно о взрывах в Житомирской и Черниговской областях Украины.

Также взрывы раздались в городе Никополе Днепропетровской области, после чего Минэнерго Украины сообщало об отключениях электричества. Глава Никополя Александр Саюк призвал жителей города не игнорировать сигналы тревоги.

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