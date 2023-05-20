Стало известно о подготовке Запада к переговорам по Украине Global Times: не поверивший в победу Украины Запад готовится к переговорам

Фото: Louie Palu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя и готовится к будущим переговорам, сообщила китайская газета Global Times. По мнению издания, одновременно Киев готовят к наступлению.

Это война на истощение, которая в конечном итоге закончится за столом переговоров. Поэтому Запад фактически готовится к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление, — подчеркивается в статье.

Ее автор пишет, что европейские лидеры, чьи страны с точки зрения экономики сильно пострадали от последствий конфликта, верят в скорое окончание боевых действий. Они поддерживают жесткую риторику при том, что народы Европы не хотят утечки бюджетов в «бездонную пропасть украинского конфликта».

Издание подчеркивает, что ни Россия, ни Запад не используют крайние меры в украинском конфликте.