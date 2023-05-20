Генерал ВСУ сообщил о тренировках по форсированию Днепра WP: генерал ВСУ Драпатый сообщил о тренировках по форсированию Днепра

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят тренировки для проведения операций по форсированию Днепра с помощью лодок и понтонных мостов. Об этом американскому изданию The Washington Post рассказал бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск «Херсон» Михаил Драпатый. По его словам, тренировки проходят дважды в неделю.

Создаются определенные условия для того, чтобы барьер на реке Днепр не только не помешал нам, но и помог нам выполнить нашу задачу. Если условия будут подходящими, мы будем двигаться вперед, — сказал военный.

Он также рассказал, что бойцы ВСУ строят баржи для переправки техники на другой берег. В украинской армии возможным плацдармом для своих действий называют острова на Днепре — например, Большой Потемкин, расположенный к югу от Херсона.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «со дня на день». По его мнению, наступления не придется ждать «месяцы или недели».

До этого украинский президент Владимир Зеленский рассказал, как ВСУ в ходе контрнаступления столкнулись с несколькими проблемами — нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. По его словам, украинские военные будут полностью готовы наступать, когда Запад поставит обещанное вооружение.