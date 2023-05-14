«Есть проблемы»: Зеленский пожаловался на сложности с контрнаступлением ВСУ WP: Зеленский отметил нехватку боеприпасов и плохую погоду в ходе контрнаступления ВСУ

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал американскому изданию The Washington Post, что Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления столкнулись с несколькими проблемами — нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. По его словам, украинские военные будут полностью готовы при условии, что Запад поставит обещанное вооружение. Глава государства подчеркнул, что отсутствие боеприпасов ставит под угрозу не только наступление, но и удержание позиций украинской армии.

Есть проблемы для контрнаступления в ряде областей. Первый вопрос — это боеприпасы. <...> Второе, влияет погода, — сказал Зеленский.

Лидер Украины обратился к Западу в очередной раз с призывом увеличить поставки ракет дальнего радиуса действия. Он также признал превосходство ВКС РФ в воздухе и добавил, что Киеву нужно истребители.

Ранее бывший командующий силами НАТО в Европе, генерал ВС США Бен Ходжес заявил, что Вашингтон может нарушить планы Украины по контрнаступлению из-за чрезмерного давления на власти Киева. По его словам, Запад не может определиться с целями поддержки Украины в рамках СВО. Он отметил, что в американской администрации есть люди, которые не хотят «абсолютной победы» Киева.