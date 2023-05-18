Порошенко назвал сроки контрнаступления ВСУ Порошенко заявил, что украинское контрнаступление начнется «со дня на день»

Фото: Petro Poroshenko/via Global Look Press

Петр Порошенко

Контрнаступление ВСУ начнется «со дня на день», заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в беседе с испанской газетой El Mundo. По его мнению, наступления не придется ждать «месяцы или недели».

Мы собираемся атаковать в разных точках, — сказал Порошенко.

До этого украинский президент Владимир Зеленский раcсказал, как ВСУ в ходе контрнаступления столкнулись с несколькими проблемами — нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. По его словам, украинские военные будут полностью готовы наступать, когда Зaпад поставит обещанное вооружение.

Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг ранее заявил, что ВСУ откладывают контрнаступление из-за его сложности и высоких рисков. Он отметил, что эта операция станет серьезным испытанием для украинских войск.

Генерал добавил, что перед главкомом ВСУ Валерием Залужным стоят очень сложные задачи по координации и синхронизации действий подразделений ВСУ. По словам Хертлинга, тот понимает, что после того как бойцам ВСУ прикажут пойти вперед, «отозвать их уже будет невозможно».