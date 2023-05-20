Российские военные сорвали ротацию ВСУ в ЛНР с помощью «Торнадо-Г» Российские расчеты РСЗО «Торнадо-Г» сорвали в ЛНР попытку ВСУ провести ротацию

Фото: MOD Russia/Global Look Press

РСЗО «Торнадо-Г»

Боевые расчеты РСЗО «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии ЗВО сорвали попытку войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию личного состава в ЛНР, рассказал командир батареи с позывным Обь. По его словам, которые приводит РИА Новости, цель для работы предоставила разведка.

Находясь на боевом дежурстве, получили две цели. Выдвинулись в район огневых позиций, быстро навелись, отработали, вернулись в район ожидания наших машин. Одна цель была — скопление противника, у них там шла ротация, а вторая цель — по опорному пункту, — рассказал командир.

Он уточнил, что два расчета одновременно ударили по двум целям. По каждой из них было выпущено по десять реактивных снарядов. Обь при этом выразил удивление, что противник вышел на позиции, которые уже были пристреляны российскими войсками.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 19 мая российские силы нанесли удар по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений Вооруженных сил Украины. Под огнем также оказались украинские склады боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства. В результате ударов нарушено снабжение ВСУ, а также подготовка и формирование резервов украинских войск.