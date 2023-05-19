ВС РФ ударили по складам ВСУ с иностранной техникой

Фото: Министерство обороны РФ

В ночь на 19 мая российские силы нанесли удар по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений Вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Под огнем также оказались украинские склады боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства.

Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — говорится в сообщении.

В результате ударов нарушено снабжение ВСУ, а также подготовка и формирование резервов украинских войск.

Всего на Купянском, Краснолиманском, Артемовском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено около 500 украинских военнослужащих, три гаубицы Д-30, одна Д-20 и «Мста-Б», а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Ранее герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал, что после массового отстрела ракет из ЗРК Patriot у Киева могло остаться 96 ракет. По его словам, США отправляют Украине не новое вооружение, а либо списанное оружие, либо оружие со скорыми сроками к списанию.