Герой России рассказал, сколько ракет для Patriot осталось у Украины Герой России Липовой заявил, что у Киева могло остаться 96 ракет для Patriot

Фото: Shutterstock

Зенитный ракетный комплекс Patriot

После массового отстрела ракет из ЗРК Patriot у Киева могло остаться 96 ракет, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Однако, по его словам, США отправляют Украине не новое вооружение, а либо списанное, либо оружие со скорыми сроками к списанию.

Вопрос, сколько ракет для ЗРК Patriot осталось у Украины, вопрос открытый. Вероятно, к каждой ПУ Patriot у ВСУ по три боекомплекта. То есть один они недавно расстреляли, а осталось еще два. Каждый Patriot может выпустить сразу четыре ракеты. Вот и считайте: если выпущено 32 ракеты, значит могли отстреляться 8 ПУ, 32 умножайте на три — предположительно, у Киева осталось 96 ракет для Patriot. Но это только предположения, — заявил Липовой.

Он добавил, что 32 ракеты ЗРК Patriot, выпущенные ПВО Украины за две минуты, не были последними.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 16 мая в результате удара «Кинжалами» в Киеве были пoлностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot. Также ВС РФ поразили гиперзвуковыми ракетами многофункциональную радиoлокационную станцию производства США.