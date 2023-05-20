ВС РФ уничтожили украинских разведчиков около Новоселовки РИА Новости: группировка «Восток» уничтожила украинских разведчиков в районе Новоселовки

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Украинские военные пытались вести разведку передовых подразделений ВС РФ на Южно-Донецком направлении в районе Новоселовки, однако были ликвидированы, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев. По словам полковника, для уничтожения противника в ДНР использовались самоходные артиллерийские установки «Акация».

На Южно-Донецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций подразделений группировки «Восток» в районе Новоселовки. Расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожена одна единица автомобильной техники и живая сила, — отметил Гордеев.

Офицер добавил, что воздушной разведкой удалось вскрыть скопление солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и техники около села Доброволье. Реактивная артиллерия уничтожила три боевых машины пехоты, бронетранспортер, боевую разведывательную и дозорную машины, уточнил полковник.

Также противник понес потери после ударов реактивных систем залпового огня «Град» в районе Зеленого Поля, добавил он.

Ранее сообщалось, что боевые расчеты РСЗО «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии ЗВО сорвали попытку войск ВСУ провести ротацию личного состава в ЛНР. Об этом рассказал командир батареи с позывным Обь. По его словам, цель для работы ракетчиков предоставила разведка.