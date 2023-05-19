Взрывы прогремели в Мариуполе ТАСС: в Мариуполе прогремели взрывы

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В Мариуполе прогремели взрывы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР. Местные жители опубликовали кадры, на которых видно горящее здание. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Несколько взрывов прогремело в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта. Причины и последствия уточняются, — сообщили в силовых структурах ДНР.

Военкор ВГТРК Андрей Руденко также сообщил в своем Telegram-канале, что взрывы в Мариуполе были слышны в районе старого аэропорта.

Прилетело четыре ракеты в район старого аэропорта. Пострадавших нет. На данный момент сказать, что за ракеты, не представляется возможным, на месте работают специалисты, — написал Руденко.

Военкор Юрий Котенок также написал в своем Telegram-канале о серии взрывов над Мариуполем. Он заявил о работе ПВО, опубликовав кадры, на которых видно характерные следы в небе.

Отработали системы ПВО. Также как минимум три взрыва прогремели в самом городе. Предварительно, район аэропорта, — написал Котенок.

В середине апреля Мариуполь посетил президент России Владимир Путин. Как рассказал сопровождавший главу государства оператор Михаил, российский лидер ехал на обычном автомобиле, а рядом с ним на переднем сиденье находился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Оператор объяснил, что в автомобиле физически не может быть много людей, поэтому помимо него, главы государства и заместителя председателя правительства в машине находился «еще один человек». При этом, по его словам, когда российский президент увидел стелу, посвященную Великой Отечественной войне, то без предупреждения повернул, чтобы остановиться возле нее.