Полина Шестак

Стало известно, как Путин выбирал маршрут во время поездки в Мариуполь Оператор рассказал, что Путин сам выбирал маршрут поездки по Мариуполю

23 апреля 2023 в 16:18

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Мариуполя, с заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным