Президент РФ Владимир Путин сам выбирал маршрут во время поездки по Мариуполю, рассказал сопровождавший главу государства оператор Михаил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». По словам журналиста, когда российский лидер увидел стелу, посвященную Великой Отечественной войне, то без предупреждения повернул, чтобы остановиться возле памятника.
Удивила легкость, с которой происходят эти изменения. То есть он проехался по настоящему Мариуполю — там, где он хотел, — рассказал оператор.
По его словам, при таком передвижении риск присутствует всегда и не зависит от того, где происходит визит главы государства.
Оператор также рассказал, сколько человек сопровождали Путина в Мариуполе. По его словам, президент ехал на обычном автомобиле, а рядом с ним на переднем сидении находился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Как объяснил журналист, в автомобиле физически не может быть много людей, поэтому помимо него, главы государства и заместителя председателя правительства в машине находился «еще один человек».
Ранее Путин посетил Луганскую Народную Республику и Херсонскую область 17 апреля. В ходе поездки в ЛНР, кадры которой были опубликованы 18 апреля, президент России посетил штаб национальной гвардии «Восток». В Херсонской области Путин посетил штаб группировки войск «Днепр», подарил присутствовавшим на встрече копии иконы и заслушал доклады о ходе спецоперации.