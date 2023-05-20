США сообщили о попытке избежать начала третьей мировой войны Белый дом: США стремятся избежать начала третьей мировой при оказании помощи Украине

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США при оказании помощи Украине стремятся не допустить, чтобы эскалация напряженности переросла в начало третьей мировой войны. Такое заявление сделал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также отметил, что Вашингтон отслеживает реакцию Москвы при поставках Киеву того или иного вида вооружений.

Базовое мнение президента заключается в том, что мы намерены сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, которая стремится отстоять свои суверенитет и территориальную целостность. При этом мы намерены поступать таким образом, чтобы избежать начала третьей мировой войны, — сказал Салливан.

Таким образом он прокомментировал решение США поддержать обучение украинских летчиков пилотированию F-16.

Салливан также отметил, что в настоящее время власти Украины не нуждаются в американских истребителях, они не пригодятся в ходе ожидаемого контрнаступления ВСУ, однако данная техника понадобится Киеву в будущем.

Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16. Источник уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что создание в НАТО детального плана на случай вооруженного конфликта с Россией является шагом к третьей мировой войне, так как связано с наступательными намерениями Альянса. Таким образом он ответил на сообщение о том, что глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр рассказал о разработке первого после холодной войны плана обороны на случай вооруженного конфликта с Россией.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что мир подошел к третьей мировой войне, но победителей в ней быть не может. По его словам, против РФ идет гибридная война.