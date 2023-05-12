Медведев: мир подошел к третьей мировой войне Медведев: мир подошел к третьей мировой войне, но победителей в ней быть не может

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Мир подошел к третьей мировой войне, но победителей в ней быть не может, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, которые приводит РИА Новости, против страны идет полномасштабная гибридная война.

Наших врагов их американские и европейские покровители усиленно накачивают летальным оружием всех видов, поощряют террор в приграничных областях России, совершают диверсии и политические убийства — фактически ведут дело к третьей мировой войне, к глобальной катастрофе, в которой, как известно, победителей по определению быть не может, — сказал Медведев.

По словам Медведева, целью специальной военной операции является защита суверенитета и территориальной целостности России, а также безопасность миллионов граждан. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что когда не работает международное право, то «работает ствольная и реактивная артиллерия и летят гиперзвуковые ракеты».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совбезе ООН ответил на заявление о том, что Москва ведет мир к третьей мировой войне фразой: «У кого что болит, тот о том и говорит».