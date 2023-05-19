США и их союзники планируют предоставить Украине F-16 NBC: США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16

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Истребитель F-16

США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16, сообщил NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Источник уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона. По его словам, в ближайшие месяцы США и другие западные страны решат, когда начать поставки, определят количество передаваемых истребителей, а также то, кто именно их предоставит.

Хотя США по-прежнему не отправляют в Киев свои собственные F-16, официальные лица США заявили CNN, что администрация готова одобрить экспорт самолетов на Украину, если союзники решат сделать это, — говорится в сообщении.

Хотя на Западе скупо комментируют идею передачи Украине боевой авиации, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба успел заявить, что некие европейские коллеги «взяли в работу» вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передала Киеву почти все свои истребители МиГ-29. Он добавил, что его страна обладает несколькими истребителями американского производства F-16, но не готова отдать и их.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин уверен, что шансы Киева получить американские истребители F-16 в рамках очередного пакета военной помощи крайне низкие. Он отметил, что эти истребители предполагают сложное обслуживание и хорошо подготовленный состав пилотов. По его словам, страны Запада не хотят отдавать свои военные самолеты, опасаясь их потерять.