Военный эксперт оценил шансы Украины получить F-16 Военный эксперт Дандыкин: у Украины очень мало шансов получить истребители F-16

Фото: GIANLUCA VANNICELLI/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Шансы Украины получить американские истребители F-16 в рамках очередного пакета военной помощи крайне низкие, сообщил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт отметил, что эти истребители предполагают сложное обслуживание и хорошо подготовленный состав пилотов. По его словам, страны Запада не хотят отдавать свои военные самолеты, опасаясь их потерять.

Поставка самолетов — это намного сложнее, чем та же история с танками, которые сейчас горят. Никто не хочет отдавать свои истребители, включая, кстати, Польшу, которая уже передала Украине все свои МиГ-29. Ситуация у Украины в этом плане патовая, бомбардировщиков осталось всего несколько штук, но и они постоянно сбиваются, — пояснил эксперт.

Дандыкин рассказал, что истребители F-16 представляют собой военные самолеты четвертого поколения и находятся на вооружении большинства стран — участниц НАТО. Это легкий истребитель с развитой радиоэлектроникой.

Поставки истребителей Украине кажутся невозможными в условиях отсутствия аэродромов, технических специалистов и гибели многих опытных пилотов, считает эксперт. Он уточнил, что сейчас управляют самолетами в основном возрастные летчики, а на подготовку новых уйдет много времени.

Дандыкин ранее предположил, что диверсионные группы ВСУ могут располагаться на границах Брянской области. Он считает, что для борьбы с ними необходимо привлекать отряды самообороны в приграничной полосе и создавать истребительные батальоны.