Военэксперт призвал создать истребительные батальоны на границе с Украиной Военэксперт Дандыкин призвал к созданию истребительных батальонов для борьбы с диверсантами

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что диверсионные группы ВСУ могут располагаться на границах Брянской области. Он считает, что для борьбы с ними необходимо привлекать отряды самообороны в приграничной полосе и создавать истребительные батальоны, как это делалось в годы Великой Отечественной войны. Так он прокомментировал крушение в Брянской области вертолета Ми-8 и истребителя Су-34, которые, по неподтвержденной информации ряда Telegram-каналов, были сбиты из ПЗРК.

Надо сделать выводы по этой полосе, по Брянской области. Но объективно диверсионные группы ВСУ могут быть на границах Брянской области. Если они есть, то бороться с ними нужно активно, использовать опыт Великой Отечественной войны: привлекать отряды самообороны в приграничной полосе, создавать истребительные батальоны, — сказал он.

Ранее недалеко от украинской границы в Брянской области упал самолет Су-34 — судно потерпело крушение в деревне Истровка под Стародубом. Telegram-канал Mash сообщил, что экипаж истребителя погиб. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В этот же день в Брянской области в Клинцах упал вертолет Ми-8, двое членов экипажа погибли. Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что причиной крушения, по предварительным данным, стало возгорание двигателя.