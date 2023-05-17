Дуда: Польша отдала Киеву почти все свои МиГ-29, но F-16 не даст Дуда: Польша передала Украине почти все истребители МиГ-29

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Истребители МиГ-29

Варшава передала Киеву почти все свои истребители МиГ-29, заявил президент Польши Анджей Дуда в Рейкьявике. Он добавил, что его страна обладает несколькими истребителями американского производства F-16, но не готова отдать и их, сообщает польское телевидение.

Мы передали Украине почти все наши МиГ-29, о чем нас просила Украина. <...> Мы имеем небольшое количество самолетов F-16. Мы готовы поддерживать процесс обучения украинских пилотов. В то же время количество самолетов F-16, которые мы имеем, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине, — сказал Дуда.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Хельсинки не станут передавать Киеву свои истребители. По его словам, на вооружении у армии сейчас находятся старые самолеты Hornet. В будущем они будут заменены на истребители F-35, однако к тому времени Hornet устареют еще больше, подчеркнул Ниинистё.