«Нам нужна защита»: Финляндия отказалась отдавать истребители Украине Президент Финляндии заявил, что не будет поставлять истребители на Украину

Фото: Tech. Sgt. John Winn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Финляндия не станет поставлять истребители ВСУ, поскольку она сама в них нуждается, заявил президент республики Саули Ниинисте на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Хельсинки. По его словам, на вооружении у армии сейчас находятся старые самолет Hornet, передает «Европейская правда». В будущем они будут заменены на истребители F-35, однако к тому времени Hornet устареют еще больше, подчеркнул Ниинисте.

Мы сейчас заменяем свои истребители на F-35. Это огромные расходы для небольшой страны. Но мы делаем это, потому что считаем, что нам нужна сильная защита. Именно поэтому мы не можем отдать Hornet, пока не получим новые самолеты. И, к сожалению, к тому времени Hornet фактически уже будут небоеспособны, — сказал президент Финляндии.

Он отметил, что у Финляндии, в отличие от многих других европейских стран, достаточно протяженная сухопутная граница с Россией. Таким образом Ниинисте подчеркнул, что не хочет ставить страну под возможный удар.

Ранее стало известно, что власти Словакии завершили передачу истребителей МиГ-29 Украине. Киев получил 13 самолетов, сообщил министр обороны республики Ярослав Надь. По его словам, четыре истребителя были перевезены украинскими пилотами еще в марте, остальные самолеты перебрасывали на Украину по земле.

По словам Зеленского, ВСУ начнут контрнаступление без западной авиации. Он подчеркнул, что у армии больше нет времени на ожидание, поэтому войска начнут операцию раньше поставок.