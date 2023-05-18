В Госдуме предупредили о приближении к третьей мировой войне Депутат Швыткин назвал новый антироссийский план НАТО шагом к третьей мировой войне

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Создание в НАТО детального плана на случай вооруженного конфликта с Россией является шагом к третьей мировой войне, так как связано с наступательными намерениями Альянса, заявил Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Этот план — это очередной шаг к развертыванию третьей мировой войны. Прикрываясь задачами обороны, планы НАТО носят наступательный характер, — подчеркнул депутат.

Он назвал разработку Альянсом плана очередным вызовом для России, которая, в соответствии со своей Военной доктриной, «никогда ни на кого не нападала и не будет нападать».

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр рассказал о разработке первого после холодной войны детального плана обороны на случай вооруженного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что Альянсу необходимо переработать систему модернизации и логистики своих подразделений. Как заявляют представители НАТО, план «займет тысячи страниц бумажного текста» и будет представлен и утвержден на саммите Североатлантического блока в Вильнюсе 11–12 июля.

При этом Бауэр заявил, что НАТО готовит военные планы только против России и террористических групп и не работает над планами против Китая.