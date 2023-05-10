В НАТО рассказали, против кого готовят военные планы В НАТО заявили, что не работают над созданием военных планов против Китая

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НАТО готовит военные планы только против России и террористических групп и не работает над планами против Китая, заявил на пресс-конференции по итогам встречи начальников генеральных штабов ВС стран НАТО глава военного комитета Альянса Роб Бауэр. По его словам, этим занимаются только некоторые страны Блока, передает ТАСС.

Когда мы говорим о военных планах, НАТО не работает над военными планами против Китая. НАТО работает над военными планами против России и террористических организаций. Но это не означает, что в Альянсе нет стран, которые также присматриваются к Китаю и нашем планам в этом контексте, но это не входит в общие военные усилия НАТО, — заявил Бауэр.

Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин ранее заявил, что наращивание военного потенциала НАТО опасно для глобальной безопасности. Он отметил, что страны Североатлантического альянса делают ставку на увеличение военного бюджета вместо социального развития.

По словам политолога, НАТО стремится включить в состав страны постсоветского пространства, действуя в угоду США. Он уточнил, что военный бюджет Альянса сейчас гораздо выше, чем у России.