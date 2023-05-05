Политолог рассказал, чем опасно перевооружение НАТО Политолог Самонкин предупредил об опасности перевооружения НАТО для глобальной безопасности

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Перевооружение НАТО в два-три раза впервые со времен холодной войны опасно для глобальной безопасности, предупредил председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин. Комментируя ситуацию «360», он отметил, что страны Североатлантического альянса делают ставку на увеличение военного бюджета вместо социального развития.

Такое перевооружение со времен холодной войны, которое увеличивается в два-три раза, очень опасно для мира в плане глобальной безопасности. <...> Конечно же, все меньше и меньше они [страны НАТО] уделяют вопросам социальной политики — понятиям здравоохранения, доступного жилья; качественной инфраструктуры — дорогам, созданию новых рабочих мест. Для них это программа чуждая, — пояснил эксперт.

По словам политолога, НАТО стремится включить в состав страны постсоветского пространства, действуя в угоду США. Он уточнил, что военный бюджет альянса сейчас гораздо выше, чем у России. Самонкин объяснил, что это связано в первую очередь с разными направлениями политики, так как Россия больше внимания уделяет внутреннему социальному развитию. В это же время НАТО вторгается в чужие страны и стремится расширить свои границы, отмечает эксперт.

Политолог уточнил, что западные страны пытаются ослабить конкурентов экономическими санкциями и военным путем, увеличивая количество оружия и передавая его другим государствам. Эксперт подчеркнул, что в таком случае появляется еще один риск: переданное «дружественным» странам США и Европы вооружение может оказаться в руках террористов.

Самонкин добавил, что выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стало наглядным примером непонимания внутри альянса. Он назвал Венгрию «единственной страной-партизаном среди агрессивных натовских волков». Политолог отметил, что Орбан остался одним из немногих здравомыслящих западных политиков.

Орбан ранее заявил, что для установления мира на Украине к власти в США должен вернуться экс-президент Дональд Трамп. Политик добавил, что и в Европе, и в Америке народы подвергаются нападкам со стороны «вируса, разработанного в либерально-прогрессивных лабораториях».