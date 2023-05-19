Украину предупредили о кошмаре из-за поставок F-16 France 24: Украину может ожидать логистический кошмар из-за поставок истребителей F-16

Фото: raf.mod.uk

Передача истребителей F-16 армии Украины может превратиться в логистический кошмар для Киева. Такое мнение в эфире телеканала France 24 высказал консультант в сфере обороны Марк Чассильян. По его словам, поставки не будут иметь никакого смысла, если в НАТО не найдут достаточно ракет для их вооружения.

Вместе с самолетом поставляется целый ряд оборудования, и сейчас нет гарантии, что оно будет доступно. <...> Существует также проблема с вооружением, которое будут нести эти истребители. Хватит ли у западных союзников бомб, ракет и снарядов? Нынешние запасы не очень высоки, — сообщил эксперт.

Кроме того, отмечается, что сама по себе транспортировка истребителей на Украину окажется трудной логистической задачей.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16. Источник уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона. По его словам, в ближайшие месяцы США и другие западные страны решат, когда начать поставки, определят количество передаваемых истребителей, а также то, кто именно их предоставит.

Как заявил военный эксперт Алексей Суконкин, если западные страны передадут Украине американские истребители F-16, то в воздушном бою их готова встретить и уничтожить вся истребительная авиация ВКС России. Такую конкуренцию составят Су-35С, Су-30СМ и Су-34, созданные на базе Су-27, отметил аналитик.