Стало известно, какие истребители Россия выставит против F-16 Военный эксперт Суконкин: уничтожить F-16 в воздушном бою могут Су-35С, Су-30СМ и Су-34

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-35

Если западные страны передадут Украине американские истребители F-16, то в воздушном бою их готова встретить и уничтожить вся истребительная авиация ВКС России, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Такую конкуренцию составят Су-35С, Су-30СМ и Су-34, созданные на базе Су-27, отметил аналитик.

Не исключено, что в бой вступят и сами Су-27. Ну и МиГ-31 с МиГ-29, последний вообще является аналогом F-16. Про модификации наших истребителей я уже не говорю, их наверняка очень много, — допустил Суконкин.

По поводу истребителя пятого поколения Су-57 информации практически нет, отметил эксперт. Однако Суконкин не исключил, что он уже принимал участие в дуэлях с украинскими самолетами советского производства.

F-16 легкий истребитель, однодвигательный, РЛС у него не такая мощная. Если они будут применяться в комплексе со сторонним целеуказанием, самолетом дальнего радиолокационного обнаружения, то это намного опаснее. Полагаю, что наша авиация перед этими самолетами имеет преимущество, — объяснил Суконкин.

По его словам, в случае с бомбардировщиками пятого поколения F-35 или модернизированными истребителями F-15 четвертого поколения речь шла бы уже о дуэльной ситуации, когда победу одерживает более опытный пилот.

А более опытных и подготовленных летчиков, чем российские, в мире сейчас нет, — подчеркнул военный эксперт.

Ранее в New York Times написали, что украинским пилотам не выдают разрешений для обучения управлению американскими F-16, которые принадлежат европейским странам. По данным NYT, без одобрения США летчики могут пройти лишь технические и тактические уроки, что объясняется нежеланием передавать самолеты Киеву.