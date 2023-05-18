Пилотам с Украины запрещают обучаться на F-16 из стран Европы NYT: пилотам с Украины не дают обучаться на F-16, принадлежащих странам Европы

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Украинские пилоты не получают разрешения на обучение управлению истребителями F-16, которые принадлежат европейским странам, сообщает New York Times со ссылкой на источник. По его данным, это объясняется нежеланием Вашингтона передавать такие самолеты Киеву.

Скепсис Вашингтона настолько глубок, что киевским пилотам сейчас не разрешают даже тренироваться на F-16, которые принадлежат европейским государствам, — подчеркивается в публикации.

Источник издания указал на то, что без одобрения США украинские летчики смогут только получать технические и тактические уроки по пилотированию истребителей.

Американский чиновник рассказал NYT, что в Белом доме не хотят передавать Украине свои F-16. Отчасти это объясняется тем, что придется серьезно увеличить военный бюджет. Кроме того, на истребителе установлены засекреченные системы, и даже союзникам надо получать разрешение на то, чтобы просто обсуждать эти технологии с партнерами из третьих стран.

Издание также подчеркивает, что Белый дом прежде выступал против поставок некоторых вооружений на Украину, опасаясь эскалации конфликта. Однако в последнее время эти опасения ослабли, поскольку уже неясно, как Россия может добиться большей эскалации.

Ранее издание Politico сообщило, что Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Киеву истребителей F-16 другими странами. Источник издания в Пентагоне усомнился, что США запретят кому бы то ни было делать это, однако указал на то, что подобных решений в мире пока не принималось. В Politico добавили, что в Минобороны США много раз за последнее время ставили под сомнение потребность Украины в данном типе вооружений.