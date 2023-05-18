В Пентагоне не возражают против поставок Украине F-16 другими странами Politico: Пентагон не возражает против поставок Киеву истребителей F-16 другими странами

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Киеву истребителей F-16 другими странами, сообщает Politico. Источник издания в Пентагоне усомнился, что США запретят кому бы то ни было делать это, однако указал на то, что подобных решений в мире пока не принималось.

Не думаю, что мы против, — ответил собеседник издания на соответствующий вопрос.

В Politico добавили, что в Минобороны США много раз за последнее время ставили под сомнение потребность Украины в данном типе вооружений. В Пентагоне говорили о том, что на данном этапе конфликта в приоритете стоят системы ПВО и артиллерия, а также механизированные и бронированные наземные транспортные средства.

При этом в Киеве рассчитывают, что смогут получить от Запада до 50 истребителей F-16. Президент страны Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов оказалась в центре внимания на саммите G7 в Японии и на саммите НАТО в Литве, уточнило издание.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что решение Белого дома не поставлять Украине истребители F-16 не изменилось. Так он ответил на соответствующий вопрос на фоне смягчения в Европе отношения к возможности таких поставок. Об обсуждении поставок Украине современных истребителей 9 мая говорил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.