США отказываются поставлять Украине истребители F-16 Салливан сообщил об отсутствии у США планов поставлять Украине истребители F-16

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Истребитель F-16 можно назвать основой воздушной мощи Запада, он очень популярен на мировом оружейном рынке

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что решение Белого дома не поставлять Украине истребители F-16 не изменилось. Так он на брифинге ответил на соответствующий вопрос на фоне смягчения в Европе отношения к возможности таких поставок, сообщает ТАСС.

У меня нет сегодня новостей касательно F-16, — подчеркнул Салливан.

Об обсуждении поставок Украине современных истребителей 9 мая рассказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По его словам, вопрос обсуждается с Великобританией, Данией, «некоторыми другими странами Европы» и США. Такое обсуждение он назвал «интенсивным диалогом».

Хотя на Западе скупо комментируют идею передачи Украине боевой авиации, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба успел заявить, что некие европейские коллеги «взяли в работу вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передала Киеву почти все свои истребители МиГ-29. Он добавил, что его страна обладает несколькими истребителями американского производства F-16, но не готова отдать и их.