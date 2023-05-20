В Белом доме назвали истребители F-16 не приоритетным для ВСУ оружием Салливан: истребители F-16 не являются сейчас для Украины приоритетной техникой

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Джейк Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на данном этапе украинского конфликта истребители F-16 не являются для Киева приоритетным видом вооружений. На пресс-конференции он объяснил логику Вашингтона в военной помощи Украине, сообщает РИА Новости.

По его словам, Белый дом всякий раз поставлял Киеву именно то, что тому было нужно в данный момент.

Когда российские войска обрушились на Киев, главное, в чем они [украинцы] нуждались, были «стингеры» и «джавелины». Мы предоставили их. Во вторую фазу, когда было больше боев в Донбассе, нужна была артиллерия и 155-миллиметровые снаряды. По мере того, как противостояние развивалось, развивались и возможности, которые мы предоставляли Украине, — пояснил советник.

Салливан также перечислил передовое оружие США, предоставленное Киеву для контрнаступления.

F-16 не являются частью этого набора, — сказал он.

Однако сейчас, по мнению Салливана, пришло время, когда надо «посмотреть в будущее и сказать, что Украине понадобится в качестве военной силы в будущем».

Ранее NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16. Источник уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона. По его словам, в ближайшие месяцы США и другие западные страны решат, когда начать поставки, определят количество передаваемых истребителей, а также то, кто именно их предоставит.