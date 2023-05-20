СМИ узнали о новом пакете помощи США Украине на $375 млн Politico: Байден в Хиросиме объявит о новом пакете военной помощи Киеву на $375 млн

Фото: Guenter Fischer/imagebroker.com/Global Look Press

Президент США Джо Байден на саммите G7 в японской Хиросиме намерен объявить о выделении нового пакета помощи Украине. Его стоимость составит порядка $375 млн. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на данные анонимных должностных лиц.

По информации издания, в новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии, бронетехника, противотанковое вооружение — то, что ранее уже поставлялось Киеву.

Ранее Байден сообщил коллегам по G7, что США готовы поддержать меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, включая F-16. Обучение, по данным СМИ, будет проходить в Европе на протяжении нескольких месяцев.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16. Источник уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона. По его словам, в ближайшие месяцы США и другие западные страны решат, когда начать поставки, определят количество передаваемых истребителей, а также то, кто именно их предоставит.