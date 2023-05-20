Аналитики на Западе предрекли Украине проблемы Британский институт RUSI: ВС России совершенствуются и готовят проблемы Украине

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Российская армия в ходе военной спецоперации на Украине адаптируется и совершенствуется, создавая проблемы Киеву. К такому выводу пришли аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI), подготовившие доклад по СВО.

По их мнению, российская артиллерия совершенствует разведывательно-ударный комплекс и способность вести огонь с нескольких позиций. В отчете RUSI отмечена и работа российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые обеспечивают уничтожение за месяц почти десяти тысяч украинских беспилотников. Также аналитики считают, что повысилась эффективность российских средств ПВО, которые почти полностью нейтрализовали угрозу от ракет HARM.

Одним из самых сильных формирований ВС РФ аналитики назвали инженерные войска. Возводимые ими заграждения, противотанковые рвы, бетонные укрепления и минные поля оказались серьезной проблемой для ВСУ, подчеркивается в докладе. По мнению британских военных экспертов, анализ адаптации ВС РФ к новым условиям показал их способность совершенствоваться и развивать ключевые системы.

Вооруженные силы России представляют собой серьезную проблему для украинских военных в сфере обороны, — заключили в RUSI.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что российская линия обороны на Украине может состоять из долговременных окопов, дотов, вкопанных танков и самоходных артиллерийских орудий, а также огневых мешков и минно-взрывных заграждений. Так он прокомментировал заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о тысячах полностью оборудованных оборонительных сооружений у границ РФ.